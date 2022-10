Pamela Prati celebra i 6 anni dalla sua squalifica dal GF Vip 1 | “È storia!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Oggi sono passati esattamente seidal momento più iconico della storia del Grande Fratello Vip. Era il 10 ottobre 2016 quandolasciava la casa del GF Vip 1 al grido di: “Non mi fate foto, dov’è la produzione? Francesca no! Non voglio essere né ripresa… No, non mi potete più riprendere. Eh no è. Ma non potete! Str***i. Ma come funziona qui, mi chiamate un taxi?“. Per puro caso oggi Alberto De Pisis ha chiesto alla diva del Bagaglino come è stata eliminata dal suo primo GF. La showgirl all’inizio ha esitato, ma poi ha raccontato quello che è successo. Laha ricordato di quando si è chiusa nel bagno mentre Valeria Marini cercava di forzare la porta e del momento in cui ha chiesto un taxi per andarsene.: “Tra me e il GF c’è un amore e…” “Se sono ...