Pagelle Italia-Brasile 0-1 | voti e tabellino amichevole calcio femminile 2022

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lediin preparazione al Mondiale che si disputerà nel 2023. L’esce sconfitta nel match contro ilin atto al “Ferraris” di Genova. Alla nazionale verdeoro basta un gol di Adriana al 47?. Partita con tanti errori in fase di impostazione sia da una parte che dall’altra. Dopo un primo tempo in cui le azzurre hanno giocato meglio delle sudamericane, il gol di Adriana ha tolto certezze alle ragazze di Milena Bertolini che sono uscite mentalmente dalla partita non riuscendo più a rendersi pericolose dalle parti della porta difesa da Leticia.che ha fatto la sua partita, giocando di contropiede e aspettando il momento opportuno per colpire l’che conferma il trend ...

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano, per l'undicesima edizione, le Giornate FAI d'Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d'autunn ...