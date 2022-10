Pagelle Fiorentina Lazio | Milinkovic re | super Zaccagni e Immobile Male Amrabat- VOTI

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: lediLedei protagonisti del match tra, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP-Savic,FLOP, Dodò Ledel match(4-3-3): Terracciano 6; Dodò 5,5, Quarta 5,5, Igor 5,5 (60? Milenkovic 6), Biraghi 5,5; Bonaventura 6 (72?h sv) ,5 (60? Barak 5,5), Mandragora 6; Ikoné 6 (45? Gonzalez 6), Jovic 6, Kouamè 6,5 (72? Saponara sv).A disp.: Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Ranieri, Venuti, ...

...5Zaccagni 7All.: Sarri 7ARBITRO: Maresca 6Fiorentina - Lazio, il tabellino del primo tempoMarcatori: 11 Vecino (L), 25 Zaccagni (L)Ammoniti: Amrabat (F), Igor (F)(4 - 3 - 3): Terracciano; ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: lediLazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP al termine del primo tempo: Zaccagni, ...PROVEDEL 7: Due interventi goffi e avventati a inizio primo e secondo tempo, i compagni lo salvano entrambe le volte sulla linea o quasi. Sono le uniche défaillance di una partita che per ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Lazio, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi i ragazzi di Vincenzo ...