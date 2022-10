Overwatch 2 | i migliori eroi della Season 1

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 10 ottobre 2022) In questa nuova guida vi parleremo deida utilizzare nelle partite competitive e nonprima stagione di2 Uno dei maggiori punti di forza del nuovo FPS di Blizzard è il fatto che tutti glisi differenziano davvero molto gli uni dagli altri. Ogni personaggio infatti ricopre uno specifico ruolo e per imparare ad utilizzarli al meglio è necessario davvero molto impegno. Per quanto tutti i personaggi del gioco siano potenzialmente validi con il giusto livello di esperienza, è innegabili che nel meta attuale alcuni siano più efficaci di altri. Per aiutarvi a capire quali sono i personaggi più utili in questa fase iniziale del gioco abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi elencheremo ida utilizzare nella ...