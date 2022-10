Ottanta missili su Kiev | morti e feriti Putin si vendica | Risposta agli attacchi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Risveglio sotto le bombe per. L'allarme aereo nel cuore della città è terminato dopo circa sei ore alle 12.25 locali, il più lungo da quando è iniziata la guerra. La vendetta di Mosca per l'attacco al ponte della Crimea si è abbattuta questa mattina all'alba sulla capitale ucraina. Forti esplosioni con 80piovuti tra i civili: è la prima volta da giugno che ala pioggia di fuoco costringe le persone a nascondersi sotto le stazioni metro. Le autorità hanno riferito dima il bilancio è ancora imprecisato. Uno deilanciati dalle forze armate russe suè caduto nella strada dove si trova la sede del servizio di sicurezza ucraino e vicino all'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. "I russi stanno cercando di distruggerci ...

Se nei primi anniil "guerrafondaio" indicato al pubblico disprezzo dai pacifisti a senso ... che aveva fatto puntare contro l'Europa folte batterie diSS - 20 munite di testate ...... che avevano radici limitate ma importanti nell'Amministrazione Reagan degli anni, e poi ... A coronamento, la Corea del nord, altra bestia nera dei neocon, spedisceche sfiorano il ...Risveglio sotto le bombe per Kiev. L'allarme aereo nel cuore della città è terminato dopo circa sei ore alle 12.25 ...Quarant'anni dopo, è tutto come prima. In Italia il clima di terrore alimentato da politici e commentatori a proposito di una "imminente catastrofe nucleare" mistifica la realtà allo stesso modo.