Otsuka pianta un bosco in Brianza per la ‘carbon neutrality'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Oggi sono impegnati are alberi nel Comune di Meda (Monza-), per creare un vero e propriodi 500 nuove piante, i dipendenti diPharmaceutical Italy Srl, azienda farmaceutica nipponica con sede a Milano. Un contributo per questo territorio e per i suoi abitanti, che rappresenta la concreta integrazione del percorso di' avviato dall'azienda, che lo comunica in una nota dove annuncia che, con lo stesso obiettivo, sostiene anche un altro progetto, di energia eolica, nel Tamil Nadu, in India. "Ho sposato all'istante questa idea che rispecchia il senso etico e di responsabilità sociale che caratterizza la nostra filosofia aziendale e il nostro impegno per la sostenibilità ambientale. Credo infatti che le imprese, ...