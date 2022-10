Oroscopo Paolo Fox Martedì 11 Ottobre 2022 | Cancro stanco

Leggi su zon

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’diFox per oggi,11Ariete Giornata interessante in amore, ma Venere in opposizione chiede ancora un po’ di pazienza. Se c’è una persona che vi piace, questo forse non è il momento migliore per farvi avanti. Abbiate fiducia perché presto tutto si aggiusta. Non ci sono soluzioni sul lavoro, guardatevi intorno. Forse è il caso di cambiare aria. Toro Le passioni nascono e rinascono ma in amore qualcosa non va. Forse dovreste parlare con il partner e capire cosa non funziona. Sul lavoro potreste prendere tutto di petto. Rischiate però di litigare con chi vi circonda. Gemelli Vivete appieno l’amore, senza sollevare polemiche inutili. Con la Luna favorevole si può fare di più al lavoro. Magari può essere il momento giusto per riallacciare rapporti importanti, anche solo di ...