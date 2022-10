Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre 2022 | martedì di recupero per Capricorno | sorprese per Pesci

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L'diFox del giorno 11è pronto a svelare cheaspettarsi dalle stelle. In questa giornata Venere e Mercurio transiteranno in Bilancia, rendendo ogni situazione più profonda che mai. Soldi, amore, lavoro, amicizie, relazioni interpersonali e altro ancora, vediamo cosa hanno in serbo gli astri in queste 24 ore. Di seguito le previsioni astrologiche diFox dell'1111diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete dice che avrete un interessantetutto da scoprire, ma in amore dovrete essere molto pazienti. Toro - L'di ...

