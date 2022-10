Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 10 al 16 ottobre | tutti i segni fortunati in amore

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Vediamo un po’ come sarà l’prossimache culminerà con la Luna piena in Ariete, la quale sarà particolarmente importante per. ArieteL’iniziosarà un po’ faticoso, in quanto ricostruire una nuova posizione professionale richiede fatica, impegno e tanta pazienza. ToroLa Luna e Saturno contro vi renderanno più pessimisti del solito mettendo in crisi le vostre certezze. Tra sabato e domenica, però, tirerete finalmente un sospiro di sollievo. GemelliQuestasarà piuttosto faticosa, per fortuna mercoledì e giovedì riuscirete a trovare dei momenti in cui svagarvi con gli amici o con il partner. CancroI prossimi giorni non sono fatti per rilassarvi: mettete da parte il plaid e contrastate la malinconia e i ...