Officina Pasolini | il 16 ottobre arriva Tiago Nacarato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Domenica 16ore 21.00per la prima volta in Italiatra i più talentuosi compositori e interpreti della nuova generazione di musicisti portoghesi ed è online il bando di ammissione al nuovo biennio 2023/24 di Alta Formazione gratuita della Regione Lazio, eccellenza pubblica e gratuita nel mondo della formazione artistica con una novità: il LABOR WORK una terza annualità finalizzata all’inserimento lavorativo di 45 giovani artisti diplomati (fino a 15 per ogni sezione), attraverso l’elaborazione e il sostegno economico di progetti professionali LINK BANDO responsabili delle sezioni Canzone, Teatro e Multimediale Niccolò Fabi, Massimo Venturiello, Simona Banchi supervisione artistica Tosca HUB culturale – Ha un respiro internazionale il prologo della nuova stagione di appuntamenti ...

Dire

Canzone, teatro e multimediale i corsi dell'. Per il nuovo biennio cercasi 90 giovani tra i 19 e i 29 ...Alec Trenta Dopo il liceo classico, ho frequentato per tre anni l', dove ho studiato videomaking, e montaggio. All'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia) di Urbino mi ... Online il bando di Officina Pasolini per i giovani talenti dell'arte Canzone, teatro e multimediale i corsi dell'Officina Pasolini. Per il nuovo biennio cercasi 90 giovani tra i 19 e i 29 anni ...Nel corso di questa indagine sulle figure del padre e della madre nell'opera di Pier Paolo Pasolini naturalmente non mi occuperò tanto della dimensione biografica, ossia del signor Carlo Alberto conte ...