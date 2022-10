Agenzia ANSA

L'aereo risuona nuovamente a Kiev in questi istanti, riferisce il canale Telegram dell'amministrazione della capitale. Lo riferisce la Bbc. ....omicida del papà Pare che l'uomo non avesse accettato il fatto che la ex moglie avesse un... La donna ha subito lanciato l'dopo il messaggio, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ... Nuovo allarme aereo a Kiev - Europa - ANSA L'allarme aereo risuona nuovamente a Kiev in questi istanti, riferisce il canale Telegram dell'amministrazione della capitale. Lo riferisce la Bbc. (ANSA). (ANSA) ...Dopo i wurstel e i tramezzini al salmone adesso a essere richiamati sono i pancakes, a causa di una possibile presenza di Listeria monocytogenes ...