Nuovi rincari per benzina e | soprattutto | gasolio Incidono la ripresa delle quotazioni del petrolio e lo stop dell’import da Mosca

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sale il prezzo di, in scia con la risalita del prezzo del, ritornato da 87 a 97 dollari al barile la scorsa settimana dopo la decisione dell’Opec di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio dellaal self è ora a 1,690 euro al litro (da 1,656 venerdì), con alcuni marchi anche a 1,708 euro. Il prezzo medio del diesel self è invece a 1,836 euro (1,765 venerdì). Qe segnala i movimenticompagnie sui prezzi raccomandati: Eni ha alzato di 3 cent al litro il diesel, Ip di 3 cent il diesel e la, Q8 di 3 cent lae di 4 il diesel, Tamoil di 1 cent il diesel. Rialzi che devono essere ancora pienamente recepiti sulla rete. Il ...

