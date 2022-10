Nuoto | velocisti azzurri impegnati al Centro Federale di Ostia fino al 31 ottobre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo gli impegni con Mondiali ed Europei di, alcuni atleti della Nazionale Italiana sono pronti per tornare in acqua. Sono cinque i convocati per il collegiale deldi, che inizierà oggi e si protrarràal 31: si tratta di Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto) ed Alessia Proietti Colonna (Marina Militare/Aurelia). Nello staff i tecnici Claudio Rossetto e Christian Galenda e il preparatore atletico Marco Lancissi. SportFace.

MondoMobileWeb.it

... quanto incidono nelle nuove imprese dei maratoneti (ma in egual misura in quelle deie, ... A noi ricordano i famigerati costumoni delche rivoluzionarono le tabelle dei record fino a ...L'ex calciatore e attuale presidente e fondatore della Clivense e il tecnico deidella nazionale disono stati i protagonisti del secondo appuntamento di 'SportivaMente - il Festival ... Tim: Marcell Jacobs protagonista del nuovo spot su “La forza delle connessioni” Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Stefano Nicetto (Fiamme Gialle/Team Veneto), Alessia Proietti Colonna (Marina Milit ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...