Notable | NFT per investire nelle persone

Nordest Economia

sarà un marketplace, ovvero un sito dove è possibile creare, vendere e scambiare non fungible token, focalizzato però su un particolare tipo di asset: l'eNFT. Si tratta di token legati ad ...... Dragonfly Capital, GSR Markets, Octopus Network, SevenX, Mentha Partners, as well as... Dani has spent over 15 years at high growth start - ups; before joining MetaWeb she co - founded an... Nasce il primo marketplace dedicato agli eNft, token collegati a esperienze reali con influencer e vip MixMob just announced the Alpha release of its Racer 1 game. After lots and lots of hard work and dedication to this second Alpha release, the development team of MixMob: Racer 1 called this release ...Chain Lab e Velvet Media lanciano Notable, il primo marketplace dedicato esclusivamente agli eNFT, token collegati ad esperienze reali con influencer e vip. Andrea Zaniolo, chief innovation manager in ...