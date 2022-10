“No agli abbattimenti” | la promessa di Tajani agli abusivi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Nell’agenda di governo stopdi case abusive”, questa lafatta dal vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, neo eletto al Parlamento, Antonio, ieri a Napoli per ringraziare i suoi elettori. Prima dell’incontro con i dirigenti locali al Riserva Rooftop di via Manzoni,ha anche incontrato alcuni rappresentati delle associazioni che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

... 'Daremo risposte concrete contro gli abusi e caro bollette'. Il vicepresidente e ... Tajani poi porta 'i saluti' del Cavaliere 'impegnato - fa sapere - insieme agli altri leader del centrodestra ... Case abusive, Tajani apre: «Nell'agenda di governo stop agli abbattimenti» Antonio Tajani ringrazia «Napoli e la Campania per il risultato elettorale ottenuto» e indica le priorità del nuovo Parlamento: «Daremo risposte concrete contro ...