“No a flat tax e quota 100” Chi vuole dettare l' agenda economia al governo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Confindustria pone subito delle condizioni economiche al centrodestra, già prima della nascita del nuovo. Carlo Bonomi, intervenuto all'assemblea pubblica dell'Unione Industriali di Torino, ha dato un indirizzo alle politiche dell'esecutivo: «Abbiamo subito una richiesta per il, che sono le due vere emergenze che stanno bussando alle nostre porte, l'emergenza energetica e la finanza pubblica. Proprio perché abbiamo bisogno di mobilitare importanti risorse pubbliche, dobbiamo dire che le promesse fatte in campagna elettorale non possono essere, in questo momento, soddisfatte. È legittimo che i partiti cerchino di rispondere alle promesse fatte agli elettori, ma non è il tempo per farlo. Non è il tempo per fare unatax e misure di prepensionamento come100». «Ci auguriamo che il ...

Si parla del maggior taglio sul cuneo fiscale per aumentare gli stipendi fino a 35 mila di reddito, una deduzione extra sul costo del lavoro, laincrementale e l' aumento da 65mila a 100mila ...... possiamo modificare l'Ires, rendendo per esempio piu' conveniente mantenere gli utili in azienda per chi investe', ha aggiunto Bonomi, ribadendo che 'non e' questo il tempo fare una, non e' ...Il quarto decreto sulle bollette sta per arrivare. Il Consiglio dei ministri potrebbe già approvare la nuova misura da 10 miliardi, frutto del lavoro in tandem tra governo Draghi e nuovo esecutivo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 10 ott - 'Non possiamo fare politiche fiscali che rispondono solo a constituency e a dividendi ...