NJPW | Nuova cintura in arrivo insieme ad una serie di regole “originali” per contendersela

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La New Japan Pro Wrestling annuncia un grande evento, il lancio di un nuovo titolo nel suo novero. Lairidata (mica tanto) sarà il titolo “Television championship“. L’entrata in vigore del titolo coincide con l’annuncio di undi, a vantaggio dei wrestler, che delineano le modalità di contesa dello stesso. Una sorta di manuale per il corretto uso della. Una prima regola è quella del limite di 15 minuti per ogni match per questo titolo, al fine di incoraggiare l’intensità. Sarà poi un titolo appannaggio quasi esclusivo dei giovani talenti. Sarà indetto un torneo per incoronarne il primo campione, ed i match saranno trasmessi sui social media dellaper una libera fruizione da parte dei fans.

