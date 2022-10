Nicoletta Gandolfo a guida dei radiologi | prima donna presidente

(Di lunedì 10 ottobre 2022)guiderà la Società italiana dia medica e interventistica (Sirm) per il biennio 2025 - 2026. La nuovaalladella storica società scientifica, ...

La nuova presidente, prima donna alla guida della storica società scientifica, è Nicoletta Gandolfo, Direttore Dipartimento Immagini ASL 3 Genovese Coordinatrice Breast Unit Asl3. "In oltre 100 anni di storia, la Sirm non aveva mai avuto una donna alla presidenza - dice all'AdnKronos Salute Gandolfo, direttore Dipartimento di ..."