' Neymar è solo un bambino piagnucoloso' | la frase che abbatte la star del Psg

(Di lunedì 10 ottobre 2022) PARIGI - È finita 0 - 0 e con tanto nervosismo la sfida tra Reims e Psg , soprattutto tra i giocatori parigini, costretti a rimanere in dieci dal 41' per l' espulsione di Sergio Ramos per proteste. ...

è entrato nella ripresa ma non ha cambiato le sorti della gara, divorandosi anche un gol davanti al portiere. Proprio la stella brasiliana è finita nel mirino di Marco Van Basten, che ha ... Ci va pesante Marco Van Basten, leggenda del Milan e dell'Olanda, scagliando un duro attacco contro l'ex Barcellona ... L'ex campione olandese non usa giri di parole per censurare l'atteggiamento del brasiliano nella sfida di campionato col Reims ...