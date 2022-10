Calciomercato.com

... invece, i gol messi a segno dalnel match contro il Brentford. La squadra allenata da Howe fa tutto per il verso giusto e nel primo tempo va in rete conGuimaraes e Marphy, nella ...E' morto ieri sera in una clinica a Firenze, all'età di 82 anni,Bolchi, soprannominato "...00 Bournemouth - Brentford 16:00 Crystal Palace - Chelsea 16:00 Fulham -16:00 Liverpool - ... Newcastle: Bruno Guimaraes risponde alle voci sul Real Madrid The former top referee has now given his call on this incident in the Newcastle v Brentford match. Dermot Gallagher looking at a key incident early in the second half that could have changed the ...Bruno Guimaraes has described the “ Newcastle project as the best in the world” - after admitting Real Madrid came calling in the summer. The Brazil midfielder scored twice and led Eddie Howe’s side ...