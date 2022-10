Nesta | «Maldini è speciale Ecco le principali caratteristiche dei rossoneri»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’ex rossonero Alessandroha parlato a Milan TV del momento della squadra rossonera: le dichiarazioni Parla l’ex Milan Alessandro: MILAN DI OGGI – “? Sta facendo benino, dai (ride, ndr). No no, alla grande: l’ho detto sempre è una persona, una persona che non cerca mai scuse e non è mai banale. Una persona che ha un’intelligenza superiore rispetto alla media. Milan ha fatto vedere che pressa alto e per farlo devi avere le punte che vanno a chiudere la palla in avanti: questa è una caratteristica del Milan che ha vinto, oltre ad avere poi i centrali veloci. Difensori con la gamba di Tomori e Kalulu sono importanti”. THIAGO SILVA- “Non lo incontravo da tanto, abbiamo parlato di tutto e anche di Milan: è rimasto molto legato anche perché è stata la società che l’ha lanciato come ...