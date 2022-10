Napoli | reagisce a un tentativo di rapina | turista ferito a colpi di pistola

Ultimo quarto molto equilibrato, con un Brindisi chee chiude sul 77 - 70 finale, ... con 15 punti realizzati, mentre il connazionale Johnson è la bocca di fuoco più prolifica del. ...La Cremonese ha anima, organizzazione,e all'80' ildeve sostituire Rrahmani che s'infortuna nell'anticipare Okereke su un cross dalla sinistra. Entra Ostigard al suo posto, per il ...Il cittadino romeno infatti ha reagito alla rapina e per questo è stato colpito. Tentata rapina a Napoli, reagisce al furto di Rolex e gli sparano Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...Un 59enne di Torre del Greco (Napoli) è ricoverato in condizioni non gravi all'Ospedale del Mare di Napoli: l'uomo, per cause in corso di accertamento, è stato investito mentre passeggiava in strada n ...