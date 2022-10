Napoli | Lozano si sblocca dopo un avvio di stagione deludente

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una grande notizia per i tifosi azzurri: ilbatte la Cremonese e ora è solo in testa alla classifica. La squadra si sta comportando come tale, è una macchina che funziona perfettamente grazie anche alla pazienza e determinazione di Luciano Spalletti, il quale ha fatto dei cambi decisi sull’1-1. Partita decisiva perTre L'articolo