Napoli | Giuntoli pronto a blindare Lobotka | dopo Meret tocca a lui | c'è l'accordo per il rinnovo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) C'è uncone un altro senza. Sono due squadre diverse, perché se lo slovacco non è in campo cambia più...

PRONTO IL RINNOVO - Dopo la firma sul nuovo contratto di Meret e Zerbin, il dsprepara un ...giorni ci sarà un nuovo colloquio tra l'entourage del calciatore e il direttore sportivo del...Sono tutti giocatori portati anegli ultimi 3 anni da Cristiano, DS deldalla stagione 2015 - 16 ; come non riconoscergli i meriti di questa gestione brillante, sia per la ...Dopo la firma sul nuovo contratto di Meret e Zerbin, il ds Giuntoli prepara il rinnovo di Stanislav Lobotka. Il contratto dello slovacco scadrà ...Hanno rallentato questa mia convinzione, però l’adoperato di De Laurentiis e Giuntoli ha smentito tutti. E’ uscita una squadra ringiovanita con una carica di entusiasmo“. Bortolo Mutti, ha poi ...