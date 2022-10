Napoli | dopo la sbornia di gol e successi dosa le energie

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilsta dove merita, davanti a tutti in Italia e in Europa , perché ha più qualità, più carattere e più saggezza tattica dei rivali fin qui incontrati, tanto da rappresentare un fenomeno da ...

In quella circostanza Spalletti fu costretto al pareggio, stavolta la capacità di reazione delè stata più forte e più ...Uno spirito che anima anche il, di nuovo capolista solitario a quota 23aver battuto la Cremonese. Loading..., una macchina da gol Il 4 - 1 finale non inganni. Fino all'80esimo i ..."La prima maglia rosa è del Napoli, solitaria capolista dopo nove giornate. Nel Giro d’Italia della Serie A la tappa di Cremona non era considerata tra le più impegnative, ma visto che l’unico vero ...Che il Napoli e i napoletani siano maturati parecchio lo si capisce dal fatto che dopo una vittoria come quella di ieri con la Cremonese, dove soffrendo e, come si dice qui ai piedi del Vesuvio, ...