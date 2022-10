Napoli Cup di tennis | Binaghi | «il campo alla Rotonda Diaz mi ricorda Montecarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il cemento dove fino a un attimo fa era tutta terra rossa. E l’arena costruita ex novo. Quelle tirata su già per le Universitari nel 2019 e per la Coppa Davis fra Italia e Gran Bretagna nel 2014. Tra una settimana comincia laCup di, il torneo Atp 250 che Angeloha presentato stamattina al Tccome “il torneo più grande mai organizzato da una società sportiva affiliataFederazione Italiana”. Si gioca sul lungo mare dal 17 al 23 ottobre tra i campi del circolo l’Arena da 4.000 posti realizzata appositamente. La testa di serie numero uno del tabellone è il russo Andrey Rublev, numero 9 della classifica mondiale. Se la vedrà con Pablo Carreno Busta (numero 15 Atp), Roberto Bautista ...