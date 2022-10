(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento oggi nella sua casa di Beltiglio, a Ceppaloni, uno dei maggiori protagonistibeneventana nella fase finalePrima Repubblica. Aveva 96, avvocato di professione, Ferdinando Facchiano (nella foto con l’allora presidenteRepubblica Francesco Cossiga), esponente del Partito Socialista Democratico Italiano. E’ stato ministro in tre governi: due volte con Andreotti (nella sesta e settimana avventura a palazzo Chigi del leader Dc) occupandosi di Beni Culturali e Ambientali prima e di Marina Mercantile poi e una volta con Giuliano Amato, da ministro per il CoordinamentoProtezione Civile. Vicesegretario nazionale del Psdi, deputato nella decima e undicesima legislatura, Facchiano è stato anche consigliere ...

anteprima24.it

...70, 80 e 90 Amadeus aveva rivelato di aver pensato a Mina come grandedel Festival di ... Nel 1973, però, Croccoin un terribile incidente stradale negli Usa. Alla fine degli anni '70, ...pilota 48enne al Cremona Circuit A nulla sono valse le cure dei medici. E' morto in ospedale , dove era arrivato in gravissime condizioni, il pilota svizzero di 48 annidi una ... Muore un protagonista di rilievo della politica sannita negli anni 80 e 90 PALERMO - Ancora una Minicar protagonista di un incidente: dopo il decesso di un ragazzino di 15 anni di Adrano, morto sul colpo mentre viaggiava su una ...Tutti i fatti principali di cronaca della giornata odierna da tutte le regioni d'Italia, continuamente aggiornati dalla nostra redazione. In primo piano lo schianto sull'A4, dove hanno perso la vita 6 ...