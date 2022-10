Mps | lotta contro il tempo per ricapitalizzare di nuovo la banca Unica certezza gli 1 | 6 miliardi di euro dal Tesoro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Domani è convocato un consiglio di amministrazione diMonte dei Paschi di Siena senese che dovrà fare il punto sulaumento di capitale da 2,5di. Latoscana vale oggi in borsa circa 220 milioni die oggi ha perso un altro 3,6% a fronte di un listino generale piatto. Nei giorni scorsi l’amministratore delegato Luigi Lovaglio ha ribadito la volontà di far partire l’operazione il prossimo 18 ottobre. La ricapitalizzazione avviene però in una fase di debolezza del mercato e forti incertezze. Gran parte dell’iniezione di nuovi fondi sarà a carico del ministero delche ancora possiede il 64% dellae che verserà quindi 1,6di. Rimangono da trovare investitori ...

Il Fatto Quotidiano

...e Generali sono il segno del crepuscolo di Piazza Affari Alessandro Penati economista Laalle ... Economia, Tim e Ansaldo: la corsa ai ripari prima del voto di settembre Giovanna Faggionato ...A picco Banca( - 13,54%) alle prese con una complessa ricapitalizzazione da 2,5 miliardi. L'...dagli Stati ai cittadini per ridurre le bollette energetiche non dovrebbero vanificare ladella ... Mps, lotta contro il tempo per provare a ricapitalizzare nuovamente la banca L'euro recupera dopo le parole di Villeroy: la Bce è impegnata a far scendere l'inflazione al 2% entro "due o tre anni". Questa settimana si riunisce il nuovo parlamento italiano ed entro 20 giorni do ...«Manca sempre meno all’inizio dei campionati mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar. Dall’assegnazione del torneo ad oggi sono passati dieci anni durante i quali il paese qatariota ha costruit ...