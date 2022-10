Motomondiale | GP Australia 2022 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con il Gran Premio d’, 18° impegno del. Ci sarà da divertirsi questo week-end, una tappa che potrebbe regalare a Francesco Bagnaia la leadership provvisoria della classifica generale. Il piemontese di Ducati è infatti pronto per superare il francese Fabio Quartararo (Yamaha), leader con solo due punti di scarto sul rivale dopo una difficilissima prestazione in quel di Buriram. La pioggia thailandese non ha aiutato il campione del mondo in carica, determinato a rifarsi nell’iconica location di Phillip Island. Il tracciato, presente per l’ultima volta nei piani della serie nel 2019, ha una metratura di 4800 metri, intervallati da 12 interessanti pieghe. Il centauri dovranno prendere le misure con una pista che sicuramente sarà molto sporca, sono infatti poche le ...

