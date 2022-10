MotoGP | riparte a Phillip Island il duello iridato tra Bagnaia e Quartararo Una pista che può strizzare l’occhio alla Ducati

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Da -91 a -2 in sette gare. Il lungo inseguimento di Francescosu Fabioin classifica generale è ormai quasi terminato, ma adesso serve l’ultima zampata per passare in vantaggio nella volata finale per il titolo. Il Mondiale, dopo un weekend di pausa, farà tappa in Australia dal 14 al 16 ottobre per il terzultimo appuntamento della stagione. Si torna a gareggiare dunque aper la prima volta dal 2019, su uno dei tracciati più iconici e spettacolari al mondo. In attesa di capire se il fine settimana australiano verrà condizionato o meno dal maltempo (come in Thailandia), si preannuncia una sfida serratissima tra la pattugliae la Yamaha del Diablo. Il nizzardo classe 1999 potrebbe infatti esprimere al meglio il potenziale della sua M1 su un ...