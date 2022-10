MotoGP | Orari TV Australia su Sky e TV8

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo una settimana di pausa, il Mondiale torna in pista nel weekend per il Gran Premio d', dove non si corre dal 2019. Il famoso e affascinante tracciato di Phillip Island ospiterà il ...

Dopo una settimana di pausa, il Mondiale torna in pista nel weekend per il Gran Premio d'Australia , dove non si corre dal 2019. Il famoso e affascinante tracciato di Phillip Island ospiterà il ...GLISKY E TV8 DEL GRAN PREMIO D'AUSTRALIA Venerdì 14 ottobre 00:55 - 01:40 Prove Libere 1 05:10 - 05:50 Prove Libere 2 Sabato 15 ottobre 00:55 - 01:40FP3 03:35 - 04:15 Moto3 Qualifiche ...Dopo tre anni si torna finalmente anche a Phillip Island per un Gran Premio d'Australia che rischia di essere una tappa fondamentale della corsa al titolo. Una lotta ancora aperta a cinque piloti, che ...Il motomondiale arriva a Phillip Island per il GP d'Australia. Ecco gli orari per seguire in diretta e in differita le prove e le gare ...