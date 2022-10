Mosca ha lanciato 84 missili sulle città ucraine | la sanguinosa vendetta dopo l’attacco al ponte in Crimea

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un totale di 84cruise sono stati lanciati oggi dalla Russia nelalle. Assieme a questi sono stati utilizzati anche un certo numero di droni. A riferirlo sono state le autorità di Kiev, precisando che “alle 14 la Federazione russa aveva fatto uso di 84cruise e 24 Uav, tra cui 13 droni iraniani Shahid-136” e che “dei proiettili usati, 56 sono stati distrutti, 43e 13 Uav”. Il tasso di distruzione deiè stato al 49%. Impianti infrastrutturali critici (in particolare nel settore delle forniture energetiche) sono stati colpiti in otto regioni e nelladi Kiev, dove sono scoppiati oltre 30 incendi, secondo i dati del servizio di emergenza dello stato. In conseguenza del...