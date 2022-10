Mosca | Gli Usa incoraggiano la guerra e complicano i negoziati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gli appelli di Washington a colloqui di pace in Ucraina sono ipocriti, ha denunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova commetando le dichiarazioni del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John...

TGCOM

strani legami emersi in una trasmissione tv satirica Questo significa che potranno arrivare ulteriori assalti, anche informatici. E il Bsi dovrà lavorare a pieno ritmo e nel pieno della sua ...Tutto questo è praticamente irrilevante: tuttiocchi sono puntati su Surovikin. L'MI6 ha alcune talpe ben piazzate a, relativamente parlando. I Britannici avevano avvertito il presidente ... Ucraina, Mosca: a Kiev Usa conducono guerra per procura con Russia Usa e Ue sconcertati per la nuova escalation di Putin. Kiev chiede una difesa aerea più robusta, con missili di lunga gittata. Biden e Nato prendono tempo.L'attacco al cuore dell'Ucraina, l'escalation impressa dalla Russia con le esplosioni a Kiev, rilanciano una domanda che circola da qualche settimana. Quante possibilità ...