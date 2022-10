Morto Carlo Monti | ex presidente Fondazione Carisbo e luminare della radiologia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) E’all’eta’ di 80 anni il professordialla Casa di cura Toniolo ed ex. Lo riporta il Resto del Carlino. Malato da tempo,si e’ spento ieri pomeriggio: era ricoverato da qualche giorno al Bellaria.era nato a Vergiate (Varese) nel giugno del 1942, ma era bolognese di adozione, avendo frequentato il liceo classico Galvani, per poi iscriversi a Medicina all’Alma Mater. Socioe componente del Collegio di Indirizzo dal 2011 al 2013, ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 2013 al 2018. Nel 2018 fu nominato ...

E' morto Carlo Monti, luminare di radiologia ed ex presidente della Fondazione Carisbo E' morto all'eta' di 80 anni il professor Carlo Monti, luminare di radiologia alla Casa di cura Toniolo ed ex presidente della Fondazione Carisbo. Lo riporta il Resto del Carlino. Malato da tempo, Mon ...Bolognese d'adozione, era nato a Vergiate nel 1942. Medico di grande fama, ha ricoperto importanti incarichi professionali e assoziativi ...