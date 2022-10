Morfosis | la nuova collezione rock sfila nella Galleria del Cardinale Colonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La storicadeldi Roma ospiterà la presentazione dellainvernale di, brand di abbigliamento disegnato da Alessandra Cappiello. “Scegliere uno stile scintillante – racconta la creatrice nel backstage – restando ancorati alla realtà, alla quotidianità, all’eleganza di quel vestito, quella camicia, quel cappotto che proprio vorremmo sempre ritrovare nel nostro armadio. Il mio obiettivo è affermare il proprio modo di essere attenti alle risorse del pianeta scegliendo capi destinati a restare nel tempo”. Verde smeraldo, blu zaffiro, rosso corallo e viola ametista sono i colori della palette dell’evento di, ispirata quindi alle pietre preziose. Per la stilista “è sempre la consapevolezza dell’imperfezione che ...

Agenzia ANSA

La designer Alessandra Cappiello svelerà la suacollezione Autunno/Inverno 2022 - 23 con una sfilata domenica 9 ...La primavera disfila a Palazzo Colonna: mood esotico a base di stampati floreali per abiti - kimono e tailleur con minishorts o gonne lunghe, nellacollezione per la Primavera/Estate del marchio ... Collezione rock di Morfosis nella Galleria del Cardinale a Roma Ancora una volta Morfosis, brand disegnato da Alessandra Cappiello, ha scelto di presentare la sua nuova collezione per l'inverno nella storica Galleria del Cardinale Colonna, a Roma. (ANSA) ...Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé Morfosis sceglie la prestigiosa Galleria del Cardinale Colonna. La designer Alessandra Cappiello svelerà la sua nuova collezione Autunn ...