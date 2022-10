Monza | 7 ore al Pronto soccorso senza acqua | cibo e carta igienica al posto degli assorbenti**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Milano, 10 ott. (Adnkronos) -alassorbenti. Eper oltre 7 ore. E' successo a una ragazza della Brianza, giunta intorno alle 5 e mezza aldi Vimercate, in provincia di Monza e uscita poco dopo le 13. Dolori lancinanti al basso ventre, una corsa in auto a tutto gas col papà verso l'ospedale tra le lacrime per il dolore e poi l'attesa. Un'ora per la prima visita mentre la persona al front office si alza e tra un'accettazione e l'altra viene a chiederle cosa ha e a misurarle la pressione. Vietato bere. Poi, dopo i prelievi del sangue, viene invitata ad andare nei bagni con un bicchierino in stile cappuccino per raccogliere l'urina. Cammina a fatica, ha mal di testa e ancora ...