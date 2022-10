Monreale si sposta a destra e Arcidiacono convoca tavolo di maggioranza | quali effetti sull’alleanza di governo?

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 10 ottobre 2022)– Si terrà a giorni, presumibilmente giovedì prossimo, un incontro tra le forze dirichiesto dal sindaco Alberto. Undi confronto già in programma per discutere del dopo elezioni e del grande successo registrato ada parte del centro, che ha portato all’elezione all’ARS del presidente del consiglio Marco Intravaia (con Fratelli d’Italia). Ma all’ordine del giorno è stato aggiunto un altro punto dell’ultima ora. Il sindaco ha chiesto di discutere del terremoto scoppiato in questi giorni in casaBene Comune. Il movimento civico ha chiesto aduna posizione definitiva, per non dire un vero e proprio aut aut, su quanto da mesi, in maniera informale, gli è stato chiesto. Ossia la ...