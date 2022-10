Mondiali di Volley | Italia-Cina vale la semifinale e la rivincita di Tokyo per le Azzurre

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Apeldoorn – La Nazionale Femminilena ha raggiunto oggi Apeldoorn, sede di gioco del quarto di finale che vedrà domani opposte lealla: ore 17 diretta su RAI 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. L’e le asiatiche si affronteranno nuovamente dopo la sfida di sabato, vinta delle campionesse d’Europa 3-0, ma questa volta in palio ci sarà l’accesso in. Nel corso degli ultimi anni, specialmente sotto la gestione Mazzanti,è diventata una sfida cruciale nel sul cammino della Nazionalena. Nel 2017 il giovane gruppo azzurro ottenne contro le asiatiche un inaspettato successo nelladel World Grand Prix (3-1) a Nanchino, l’anno seguente nel Mondiale giapponese Egonu e compagne ...

Tutto pronto per i quarti di finale deifemminili di2022. La Nazionale Italiana di Davide Mazzanti ha raggiunto Apeldoorn, dove domani alle ore 17:00 affronterà la Cina per provare a conquistare un posto in semifinale. Italia ai Mondiali di volley, sarà la Cina l'avversaria ai quarti. Martedì alle 17 Orro: 'Felici di essere arrivate fin qui, per domani sensazioni positive' APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) - Ancora la Cina ma stavolta c'è in palio ...Italvolley, le parole di Alessia Orro a poche ore dalla sfida con la Cina: "Abbiamo sensazioni positive, dimostreremo tutto il nostro valore"