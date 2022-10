(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gare a, pensando già a Parigi. Per la prima volta in assoluto un mondiale disi disputa con la formula che esordirà nel 2024 alle Olimpiadi francesi. Prime sfide da domani, 11 ...

Agenzia ANSA

- ha detto Mirko Babini di Ika - Ilè stato il precursore del foil che consente di raggiungere le maggiori velocità possibili nelle discipline acquatiche olimpiche". Si inizia con le ...Reduce da una brillante rassegna continentale a Nafpaktos, Pianosi non si accontenterà di confermare i terzi posti ottenuti , in serie, ai2021, aiWorlds Youth 2022 e agli Europei in ... Mondiali di kite surf al Poetto di Cagliari con 150 campioni - Sardegna Gare a Cagliari, pensando già a Parigi. Per la prima volta in assoluto un mondiale di kite surf si disputa con la formula che esordirà nel 2024 alle Olimpiadi francesi. (ANSA) ...Il conto alla rovescia per il Campionato del Mondo di Formula Kite è quasi agli sgoccioli: la neo “tavola olimpica”, ai Giochi da Parigi 2024, sarà al Golfo degli Angeli di Cagliari assieme ai suoi ma ...