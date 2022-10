Mondiali di ciclismo su pista 2022 | i convocati dell' Italia - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Diramato dal ct Villa l'elenco degli azzurri in partenza per la Francia: spiccano Ganna, Viviani, Balsamo e ...

Inevitabile infine un commento su quanto realizzato da Ganna al record dell'ora: ' Pippo è stato mostruoso, è stato un grande momento per noi: la cosa più bella è stata vedere il gruppo Italia pista ...Ecco tutti i convocati per l'Italia per il Mondiale di ciclismo su pista 2022, si parte da Ganna e arriva fino a Elia Viviani.