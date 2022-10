Molise | scopri la meravigliosa leggenda della Fata di Castropignano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tra i mitiregione del, c'è la struggenteditela con noi La regione delè ricca di miti e leggende molto affascinanti. Una di queste è ladiè un piccolissimo comune in provincia di Campobasso: conta meno di 1.000 abitanti. Nel comune si trova un imponente castello, il castello d'Evoli, che è situato sulla valle del Biferno. Il castello dovrebbe essere stato costruito dai Normanni, ma il nome lo prende da una famiglia nobile che l'ha abitato per tanto tanto tempo. La famiglia dei D'Evoli, per l'appunto, ha posseduto il castello sin dal XIII secolo e l'ha ...

Il Quotidiano del Molse

Consigli24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempo libero..., un decesso e 140 nuovi casi Un uomo di 82 anni è deceduto all'ospedale Cardarelli di ...Al centro: piogge specie tra Lazio, Abruzzo e. Al sud: maltempo. Tendenza: residuo maltempo al Sud e su parte del Centro fino a martedì, poi tregua nell'attesa di una nuova perturbazione ... Il ricordo di Giovanni Falcone per combattere la Mafia: in Molise l'auto della strage di Capaci Tre regni e altrettanti confini per una regione ricchissima di storia, anime e sapori. Qui raccontata in punta di ruota e di forchetta ...Forti carenze di organico nella medicina d'emergenza territoriale anche a Isernia, Termoli, Campobasso e in numerose unità territoriali minori. Manca all'appello, in Molise, un terzo del fabbisogno ne ...