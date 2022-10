Molise | scopri la meravigliosa leggenda della Fata di Castropignano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tra i mitiregione del, c'è la struggenteditela con noi La regione delè ricca di miti e leggende molto affascinanti. Una di queste è ladiè un piccolissimo comune in provincia di Campobasso: conta meno di 1.000 abitanti. Nel comune si trova un imponente castello, il castello d'Evoli, che è situato sulla valle del Biferno. Il castello dovrebbe essere stato costruito dai Normanni, ma il nome lo prende da una famiglia nobile che l'ha abitato per tanto tanto tempo. La famiglia dei D'Evoli, per l'appunto, ha posseduto il castello sin dal XIII secolo e l'ha ...

Il Quotidiano del Molse

... https://adesionivaccinazionicovid.regione..it/app/fp =300:350 . Il sistema consente la ... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito "le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, ...... Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e. Le interviste in esclusiva Marco ... EBOOK I Focus di Norme & Tributidi ... Sport in Molise: le principali società calcistiche e non solo - quotidianomolise.com Storicamente parlando, rispetto a tante altre società del centro Italia o di altre regioni presenti nel panorama italiano, il Molise non ha mai offerto realtà che potessero competere alti livelli nel ...Prosegue con grande successo il progetto ‘DiscoverNature: salute sapori, scoperta’ voluto dal Centro Universitario Sportivo Italiano e organizzato dal Cus ...