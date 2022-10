Missili russi su Kiev | Zelensky “Vogliono distruggerci”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022)(UCRAINA) (ITALPRESS) – Dalla mattina del 10 ottobre numerose esplosioni hanno interessatoe altre città ucraine nel corso di attacchi sferrati dalle truppe russe. Secondo fonti di stampa locali, aci sarebero 8 morti e 24 feriti. “Stanno cercando die spazzarci via dalla faccia della terra”, scrive su Telegram il presidente dell'Ucraina Volodymyr. Rivolgendosi allaa senza mai citarla direttamente,prosegue: “Distruggete la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidete le persone che vanno a lavorare a Dnipro e. L'allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l'Ucraina. Ci sonoche colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i ...