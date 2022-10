Mirino puntato su Zelensky | Putin fa sul serio | come vuole ammazzarlo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La vendetta dello zar è iniziata. Dopo gli attacchi degli ucraini delle ultime settimane e il pesante colpo su un ponte strategico della Crimea, dal Cremlino è arrivato l'ordine di scatenare una pioggia di fuoco su tutta l'Ucraina, soprattutto sulle città più grandi, a partire dalla Capitale, Kiev. E tra questa notte e questa mattina una pioggia di fuoco si è abbattuta proprio su Kiev e su Dnipro. Ci sono decine di morti e i rifugi anti-aerei sono tornati a riempirsi. Mosca rivendica il pugno di ferro e questa è di fatto la risposta dialle debolezze mostrate dall'esercito negli ultimi giorni. Da qualche settimana infatti lo Stato Maggiore dell'esercito russo appare frammentato e in preda a veleni e cospirazioni. Il ministro della Difesa, Sergej Shoigu è stato messo in discussione più volte e un alto funzionario russo si è sfogato dicendo che "Shoigu dovrebbe ...

