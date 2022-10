ilmessaggero.it

Tra desideri comuni e il sogno di scoprire nuove destinazioni, si fa avanti una tendenza sempre più in crescita: quella delled'. La conferma del trend in esponenziale aumento ...d', verso le perle del Mediterraneo occidentale. MSC Crociere offre l'opportunità di prolungare l'estate e partire nei mesi di ottobre e novembre per godersi il Mediterraneo in ... Minicrociere d'autunno, la nuova tendenza di viaggio: ecco le novità Voglia di vacanze (quelle estive sono già finite da troppo tempo), di volare via da previsioni poco felici e stress quotidiano e di regalarsi anche un fine settimana fuori ...Le destinazioni più belle e imperdibili delle minicrociere d’autunno, per regalarsi brevi ed emozionanti fughe nei mesi di ottobre e novembre.