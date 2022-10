Milan | si ferma De Ketelaere Risentimento muscolare | out per il Chelsea

Milan News

Charles De Ketelaere ha saltato l'allenamento di oggi a Milanello per un risentimento muscolare ed è out per la sfida di Champions con il Chelsea in programma domani. Si va verso una conferma di ...... contro ilcome in altre partite, ha palesato una mancanza di idee offensive piuttosto ... guarda la palla rimbalzare via, sie inizia a camminare lentamente, senza reagire; appare ... Damascelli su Il Giornale: "Il Milan corre, la Juve si ferma su un binario morto. Ai rossoneri è bastato poco per vincere" Haaland immarcabile Non per un professore della difesa come Alessandro Nesta, che mostra in un video tutorial la mossa decisiva per fermare il ...Il difensore bianconero commette un errore imperdonabile contro il Milan e la folla gli si rivolta contro, per molti ha toccato il fondo della sua carriera ...