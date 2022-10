Milan | risentimento muscolare per De Ketelaere | salta il Chelsea

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Si complicano i piani per Stefano Pioli alla vigilia della sfida del Meazza contro il: Charles Deinfatti non ha partecipato alla rifinitura odierna aello.per il trequartista belga, che ha fatto solo palestra e che quindi non sarà disponibile per il match contro gli inglesi. L’obiettivo ora è quello di riaverlo nel più breve tempo possibile, magari già dal fine settimana per il Verona. SportFace.

Sport Mediaset

Charles De Ketelaere ha saltato l'allenamento di oggi a Milanello per unmuscolare ed è out per la sfida di Champions con il Chelsea in programma domani. Si va verso una conferma di Brahim Diaz. Il belga ha lavorato a parte in palestra. A breve il servizio ...Tuttosport fornisce gli ultimi importanti aggiornamenti sugli infortunati in casa, e sulle possibili date di rientro. Per quanto riguarda Junior Messias , alle prese con un... MILAN, RISENTIMENTO MUSCOLARE PER DE KETELAERE: NIENTE CHELSEA - Sportmediaset Risentimento muscolare per il trequartista belga, che ha fatto solo palestra e che quindi non sarà disponibile per il match contro gli inglesi. L’obiettivo ora è quello di riaverlo nel più breve tempo ...Il Milan è appena sceso in campo per l'allenamento di rifinitura ... Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il centrocampista rossonero ha accusato un risentimento muscolare e sta lavorando in ...