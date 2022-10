Milan-Juventus | il confronto tra tifosi | da Bonucci ai pronostici PODCAST

Eppure lasembrava poter uscire dal periodo di crisi dopo le due vittorie consecutive con ... Ma la sconfitta 2 - 0 contro ilha riportato tutti con i piedi per terra , come ha ...L'ultima in Serie A risale a Monza; prima Udinese Roma e Atalanta. Soltanto big match per il direttore di gara campano. Adesso però andiamo a leggere le formazioni ufficiali, poi ...Il Milan in stagione ha sempre risposto con una vittoria ad un ko. Così è stato anche dopo la batosta londinese incassata dal Chelsea: convincente 2-0 alla Juve in campionato. Ora la "rivincita" contr ...Dopo il primo succcesso nel girone di Champions League, la Juventus si presenta allo stadio Sammy Ofer ... d’andata è stata attenuata dal passo falso in campionato contro il Milan, ora per Allegri è ...