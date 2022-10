Milan | infortunio per De Ketelaere | le ultime verso il Chelsea

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il giocatore belga si è infortunato nella rifinitura di oggi del: lesulle sue condizioniilCharles De, giocatore del, sarà assente per il prossimo match di Champions League contro il. Il belga, secondo quanto riportato da Sky Sport ha accusato un risentimento muscolare nella rifinitura di oggi con la squadra e sarà assente per la partita di domani sera. Quella contro i londinesi potrebbe non essere l’unica partita che salterà il belga. Il centrocampista è in dubbio anche per il match nella prossima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... tornato ad allenarsi per la prima volta dopo l'rimediato alla vigilia della sfida ... a Milanello, erano presenti anche Maldini, Massara e Gazidis per assistere alla rifinitura delin ...... come lo è stato nello sbloccare il risultato in casa delqualche settimana fa: siamo quindi ... Il nigeriano, convitato di pietra al banchetto partenopeo, è infatti reduce da unal ...La vittoria sul Lecce offuscata dal ko dell'attaccante e da una prestazione non brillante. Ecco perché i tifosi dovrebbero continuare a essere fiduciosi ...Ancora un infortunio in casa Milan, il nuovo stop complica la vita a Pioli in vista della sfida decisiva a San Siro contro il Chelsea. Il Milan ormai da anni convive con quella che sembra quasi una ...