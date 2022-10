Milan-Chelsea | tutti gli assenti all’allenamento di rifinitura | PM News

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Domani seraa 'San Siro' e stamattina allenamento diello per i rossoneri. Ecco chi non era in gruppo

... quarto turno, martedì la Champions League con la Juventus che alle 18:45 ospiterà il Maccabi Haifa battuto 3 - 1 all'andata,che invece dovrà rispondere al 3 - 0 subito dal, questa ...... verrà inserita sicuramente- Juventus . Il merito di Stefano Pioli è di aver avuto coraggio nel ritoccare l'assetto della squadra dopo il 3 - 0 netto subito in casa del, e in 72 ore ...Milan, infortunio per De Ketelaere, salterà il Chelsea: le sue condizioni Nemmeno il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus che il Milan dovrà già scendere in campo domani contro il Chelsea ...In casa Milan c'è preoccupazione intorno a Charles De Ketelaere non tanto per il suo rendimento non all'altezza dei pronostici, in questo inizio di ...